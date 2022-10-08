МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма, сообщает компания. РЖД временно приостановили отправление поездов в Крым

"РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма. Компания находится в оперативном взаимодействии с Минтрансом России и клиентами", — говорится в сообщении. — Совместно вырабатываем оптимальные варианты доставки товаров на полуостров".

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.