МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Существенных проблем с вывозом туристов из Крыма не возникнет, паромная переправа справлялась с нагрузкой в пиковые даты в 2014-15 годы, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Собиравшиеся в Крым туристы могут перенести сроки или направление поездки

"Сейчас нужно дождаться информацию по транспорту. Непонятно, насколько все это затянется по времени. Туристов достаточно много. Но напомню, что в 2014-2015 годах паромная переправа работала в летний пиковый сезон и перевозила огромное количество людей. Сейчас несравнимо меньше туристов, поэтому существенных проблем с перевозом не возникнет. Очень надеемся, что туристы в незначительной степени это почувствуют", — сказал Уманский.

Он также отметил, что ЧП на Крымском мосту скажется на продолжении бархатного сезона.

"Это резонансное событие, и, скорее всего, на ближайшие даты мы будем иметь незначительные количество аннуляций и дальше все будет зависеть от насколько быстро будут устранены последствия и от этого будет зависеть продолжение бархатного и наши прогнозы и планы по зимнему сезону", — пояснил он.

По словам Уманского, все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет.

"Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки не будет. Гостиницы, в целом, тоже сообщили, что если турист по этой причине аннулируется, то они произведут полный возврат. Более того, сейчас министерство курортов и туризма Крыма проинформировало все гостиницы, что туристам, которым необходимо продление, его сделают за счет бюджета региона", — сказал он.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

Количество туристов, находящихся в Крыму, оценивается в десятки тысяч человек, несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать, также сообщил Уманский.

"Это десятки тысяч человек. При этом порядка нескольких тысяч должны в ближайшие два-три дня выехать. В нескольких тысяч и измеряется количество тех, кто только должен был заехать", — заявил он.