РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт — ПРАЙМ. Резервные автостоянки подготовленные для транспорта в Краснодарском крае после ЧП на Крымском мосту пока почти пусты, сообщил оперативный штаб региона. В Краснодарском крае организовали автостоянки из-за ЧП на Крымском мосту

"Стоянка, которую подготовили в порту Кавказ, также готова принять транспорт. Пока она практически пуста", — сказано в сообщении.

Еще одна резервная стоянка подготовлена в станице Старотитаровской, в 50 километрах от Крымского моста.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.