Глава Ростуризма: туристы вправе перенести сроки поездки в Крым или поменять направление
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам для этого необходимо обратиться к администраторам средств размещения (отелей, санаториев и т.д.), в которых у них забронирован номер", — написала в своем Telegram Догузова.
Она добавила, что для туристов, которые уже отправились на автомобильном транспорте в Крым или обратно, на подъезде к мосту будут развернуты пункты питания и обогрева. Также уже заработала паромная переправа.
"Туристов, которые планировали поездку в Крым, просим внимательно следить за дальнейшей информацией. Оператором железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" принято решение осуществлять возврат денежных средств за билеты на поезда в Крым и из Крыма без удержания сборов", — указала глава ведомства.
"Для всех туристов, которые испытывают трудности в Крыму в связи с инцидентом, работает горячая линия 8 800 511 80 18", — заключила Догузова.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://1prime.ru/business/20221008/838397391.html