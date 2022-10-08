МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Ростуризм попросил отельеров Крыма продлить проживание туристам бесплатно

"Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам для этого необходимо обратиться к администраторам средств размещения (отелей, санаториев и т.д.), в которых у них забронирован номер", — написала в своем Telegram Догузова.

Она добавила, что для туристов, которые уже отправились на автомобильном транспорте в Крым или обратно, на подъезде к мосту будут развернуты пункты питания и обогрева. Также уже заработала паромная переправа.

"Туристов, которые планировали поездку в Крым, просим внимательно следить за дальнейшей информацией. Оператором железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" принято решение осуществлять возврат денежных средств за билеты на поезда в Крым и из Крыма без удержания сборов", — указала глава ведомства.

"Для всех туристов, которые испытывают трудности в Крыму в связи с инцидентом, работает горячая линия 8 800 511 80 18", — заключила Догузова.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.