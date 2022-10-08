СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Водители грузовиков рассказали РИА Новости, что сотрудники ГИБДД останавливают фуры, идущие из Крыма в направлении Крымского моста. В Минтрансе заявили, что весь объем перевозок в Крым будет обеспечен

"Фуры, которые едут из Крыма в сторону моста и Керчи, останавливают сотрудники ГИБДД", — рассказал РИА Новости один из водителей, отметив, что фуры скапливаются на больших стоянках и АЗС. По словам собеседника агентства, о том, как выехать за пределы Крыма, у него информации нет.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.