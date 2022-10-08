МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проследить, чтобы не завышали цены на продукты и топливо в Крыму после ЧП на мосту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Власти Севастополя сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива

"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратуры Республики Крым и города Севастополя обеспечат надзор за недопущением повышения цен производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю), а также стоимости востребованной продовольственной продукции и топлива", — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняет ведомство, прокуратура взяла на особый контроль ситуацию с доступностью для населения автомобильного топлива, продуктов питания и товаров первой необходимости.

"Операторы топливного рынка и представители крупных торговых сетей на полуострове располагают необходимыми запасами этих товаров. Прокурорами будут решительно пресекаться любые попытки создания искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения цен", — сообщается в релизе.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.