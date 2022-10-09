МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), приостановленные летом из-за ареста самолета. Власти Шри-Ланки принесли извинения за арест самолета "Аэрофлота"

Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330, на начальном этапе — дважды в неделю.

"Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня его самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке. МИД России заявил протест послу государства. Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.

Позднее суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Это произошло после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Вскоре после этого самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа.