МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Паромная переправа в Крым через Керченский пролив работает стабильно, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта России. Хуснуллин поручил начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что через Керченский пролив будут полноценно работать три парома.

"Паромная переправа в Крым работает… Паромная переправа работает стабильно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за ночь было три рейса: паром "Керченский 2" с грузовыми автомобилями на борту отправился из Крыма в порт Кавказ в 1.52, в 05.05 доставил обратно в Крым 13 автомобилей и 14 пассажиров и в 5.50 вышел в третий рейс.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.