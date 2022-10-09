В Зимбабве хотят открыть прямое авиасообщение с Россией
В парламенте Зимбабве заявили, что страна настроена на открытие прямого авиасообщения с Россией
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Зимбабве настроено на открытие прямого авиасообщения с Россией, заявил РИА Новости спикер нацсобрания парламента Республики Джейкоб Муденда.
"Мы работаем над этим. Мы бы приветствовали, если российская авиакомпания выполняла рейсы в Зимбабве, и когда у нас будет соответствующее авиационное оборудование, мы бы тоже хотели планировать ответные рейсы. Но все это требует тщательной проработки на двустороннем уровне, министерствами туризма и, конечно же, министрами транспорта", — сказал Муденда.
"Мы настроены на то, чтобы работа в этом направлении велась, чтобы она была ускорена, чтобы авиакомпании начали бы предметное взаимодействие", — отметил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.