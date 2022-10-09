МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Зимбабве изучает ситуацию, сложившуюся вокруг российских инвестиций в платиновое месторождение "Дарвендейл", заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда. Зимбабве намерено увеличить товарооборот с Россией

Лицензионное соглашение о добыче полезных ископаемых в рамках проекта освоения платинового месторождения "Дарвендейл" было подписано в январе 2019 года по итогам визита президента Эммерсона Мнангагвы в РФ.

Летом 2022 года появилась информация о том, что один из российских инвесторов — компания Vi Holding — вышла из проекта.

"Когда вы сражаетесь с врагом, иногда вы отступаете, чтобы придумать новую стратегию. В данном случае — как атаковать санкционного врага. Можно сказать, что речь идет об обновлении и разработке новой стратегии для преодоления препятствий, с которыми столкнулась страна", — сказал Муденда, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать сообщения ряда СМИ о том, что работа с Россией по месторождению "Дарвендейл" была якобы остановлена из-за угрозы американских санкций.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.