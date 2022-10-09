СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. После того, как по Крымскому мосту возобновилось движение, в сторону полуострова прошли восемь поездов, а из Крыма пять, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "ГрандСервисЭкспресс". Движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту идет по графику

"С момента возобновления движения по мосту в Крым прошли восемь поездов (включая три поезда Анапа-Симферополь), из Крыма — пять. Перевезено порядка шести тысяч пассажиров", — сказано в сообщении.

Ранее компания сообщила об отправке из Крыма всех поездов, задержанных из-за ЧП на Крымском мосту.

Отправка всех поездов сегодня и в ближайшие дни ожидается по графику, отметили в "ГрандСервисЭкспресс".

Железнодорожники восстановили пути на поврежденном участке моста, первый пассажирский поезд прошел из Крыма в направлении Кубани вечером в субботу. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

Согласно данным НАК, утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, арка над судоходной частью моста не была повреждена, указали в НАК. По предварительным данным Следственного комитета РФ, в результате взрыва погибли три человека.