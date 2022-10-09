МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Автомобили со скоропортящимися продуктами будут отправляться на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке, говорится в сообщении Минтранса РФ. Фуры больше суток ждут погрузки на паром в Крым у КПП порта Кавказ

"Автомобили, перевозящие скоропортящиеся продукты, будут отправлены на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке", — отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.

Ранее в Минтрансе отмечали, что паромная переправа в Крым работает стабильно.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.