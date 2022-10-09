СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Движение по автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения будут осуществлять только легковые автомобили, автобусы будут перевозиться паромом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту идет по графику

Накануне он сообщил, что решение о перемещении автобусов из Крыма и обратно по Крымскому мосту будет принято в течение суток.

"До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме. Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом "Лаврентий" по маршруту Керченский морской рыбный порт — порт "Кавказ", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны и пассажиры будут перевозиться паромами по маршруту порт "Крым" — порт "Кавказ". Паромная переправа будет работать бесплатно.