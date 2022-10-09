ПОСЕЛОК ИЛЬИЧ (Краснодарский край), 9 окт — ПРАЙМ. Около 170 грузовиков скопилось на стоянке в поселке Ильич Краснодарского края у Крымского моста, водителей обеспечивают горячим питанием, сообщил журналистам представитель администрации Темрюкского района Николай Овчаренко. По автомобильной части Крымского моста временно будут ездить только авто

На стоянке возле поселка Ильич Темрюкского района находится много фур, на площадке развернута полевая кухня. Прибывающих водителей регистрируют, записывают контакты, спрашивают, есть ли скоропортящийся груз, чтобы с ним можно было быстро связаться и сообщить об очередности погрузки на паром в Крым.

"Порядка 170 автомобилей находится на данной стоянке. Ожидаем паром, чтобы отправлять в Крым. Круглосуточно у нас находится две палатки, подаётся горячее питание, чай, все что нужно", — сообщил Овчаренко.

По его словам, на стоянку принимаются только грузовые автомобили, где машины ожидают очередь на паром на Крымский полуостров.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.