МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Взрыв, повредивший конструкции Крымского моста, является терактом, за который несет ответственность киевский режим, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке из Донбасса Надане Фридрихсон. По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов

"Заказчик и исполнитель преступления – несостоявшееся государство Украина. Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом", — подчеркнул он.

По словам Медведева, в том, кто за этим стоит, "сомнений нет, да и не было". "Все доклады и выводы сделаны", — добавил он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. "Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России", — отметил Медведев.