МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Туристы, которые планировали поехать в Крым, могут беспрепятственно отправиться на отдых, сейчас для этого нет транспортных ограничений, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Бесплатное проживание в отелях Крыма продлили около тысячи туристов

"Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений", — написала Догузова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что сейчас уже возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту для легковых автомобилей с прохождением полной процедуры осмотра. "Туристы на автотранспорте могут беспрепятственно направляться на отдых в Крым и обратно. Время ожидания, по данным региона, сейчас составляет пару часов и будет постепенно снижаться. Для удобства туристов развернуты пункты с горячей едой. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу", — указала глава ведомства.

Догузова также указала, что возобновлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту в прежнем объеме. "Также можно без ограничений купить билеты в Крым и обратно. Поезда, которые вчера задержались, были переправлены в Анапу и Алушту. Пассажирам было предоставлено все необходимое. Сейчас все поезда доставили пассажиров до пункта назначения", — написала она.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.

В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. В понедельник у Путина запланировано заседание Совбеза.