КРАСНОДАР, 10 окт — ПРАЙМ. Количество временных стоянок для машин, направляющихся в Крым, увеличили с двух до восьми, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Паромы перевезли через Керченский пролив более трех тысяч человек

Общая вместимость восьми стоянок: для грузовых – 970 автомобилей, для легковых – 1890 автомобилей. Самая крупная из них располагается на территории трассы А 289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк.

"Вместимость: 400 грузовых, 1200 легковых автомобилей. Туалеты, душевые кабинки, горячее питание", — говорится в сообщении.

Новые стоянки также находятся в станице Старотитаровская на переулке Ильича (вместимость — 80 грузовых и 40 легковых автомобилей, есть гостиница с пунктом питания и санузел); на трассе Новороссийск – Керчь, в районе развилки автомобильной дороги Новороссийск – Керчь и Тамань – Волна (вместимость — 40 грузовых и 30 легковых автомобилей, на месте расположены три палатки для обогрева, полевая кухня и биотуалеты).

Кроме того, новые стоянки размещены на трассе А-290 Новороссийск – Керчь, километр 126+700 (АЗС ООО "ЛукойлЮгНефтепродукт", вместимость —50 грузовых, 50 легковых автомобилей); в станице Вышестеблиевской на улице Застаничной (вместимость стоянки — 50 грузовых и 20 легковых автомобилей); на трассе Новороссийск – Керчь, километр 127+500 (АЗС ООО "ЛукойлЮгНефтепродукт", вместимость — 50 грузовых и 50 легковых автомобилей).

Продолжают функционировать два пункта размещения и стоянки, открытые ранее на трассе поселок Соленый – Порт Кавказ (в районе поселка Ильич). Вместимость первой стоянки — 200 грузовых и 60 легковых автомобилей, на месте работает гостиница, палатка с пунктом питания и полевой кухней.

Вместимость второго пункта размещения — 100 грузовых и 440 легковых автомобилей, ммеются две палатки с пунктами питания и санузел.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.