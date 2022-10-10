МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Tesla Inc в сентябре поставила 83 135 электромобилей китайского производства, побив свой месячный рекорд, согласно отчету, опубликованному в воскресенье Китайской ассоциацией производителей легковых автомобилей (CPCA). Маск пожелал присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе

Объем поставок оказался на 8% больше, чем в августе, и стал рекордным для шанхайского завода Tesla с начала производства, запущенного в декабре 2019 года. Предыдущий максимум поставок — 78 906 единиц — был зафиксирован в июне. Американский автопроизводитель продолжает инвестировать в производство в Китае.

"Рекордно высокие продажи автомобилей Tesla китайского производства показали, что электромобили остаются лидирующим транспортным трендом", — говорится в кратком заявлении Tesla.

На прошлой неделе Tesla, самый дорогой автопроизводитель в мире, заявила, что в 3-м квартале поставила 343 830 электромобилей. Этот показатель стал рекордным, но оказался меньше, чем ожидали опрошенные аналитики Refinitiv — их средний прогноз составлял 359 162 электромобиля.

В июле Tesla приостановила большую часть производства на заводе в Шанхае для модернизации, в результате которой еженедельная производственная мощность завода достигла примерно 22 000 единиц по сравнению с уровнем около 17 000 в июне, сообщало ранее агентство Reuters. После этого Tesla стала наращивать поставки.

Tesla планирует сохранить производство на заводе в Шанхае на уровне около 93% мощности до конца года, сообщило в прошлом месяце агентство Reuters со ссылкой на источники, которые не уточнили причины такого решения.

Завод, который производит Model 3 и Model Y для продажи в Китае и экспорта на другие рынки, включая Европу и Австралию, возобновил работу 19 апреля после карантина по COVID-19, но в полном объеме производство было запущено только в середине июня. Позднее производство ускорилось, несмотря на жару и карантин, которые ударили по поставщикам в юго-западном регионе Китая.

Лидером на китайском рынке электромобилей остается местная компания BYD. Ее оптовые продажи в сентябре составили 200 973 единицы, что почти на 15% больше, чем в августе. CPCA заявила, что рост цен на нефть и государственные субсидии продолжают побуждать все больше потребителей переходить на электромобили.