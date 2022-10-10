МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что морской мост между Калининградом и Ленинградской областью, позволяющий доставлять необходимые грузы в обход запрета транзита, насчитывает уже 12 судов. Путин заявил, что жизнь людей в Калининграде должна быть стабильно налажена

Во время встречи Путина с избранными главами регионов Алиханов поблагодарил главу государства за поддержку Калининградской области и ее жителей в условиях в условиях недружественных действий соседних стран.

"Транспортный вопрос – важнейший аспект в развитии нашего региона. Буквально в четверг на прошлой неделе мы поднимали флаг на пароме "Генерал Черняховский", который по вашему поручению был построен специально для Калининградской области, он стал уже 11 судном в так называемом морском мосту, который связывает Калининград и Ленинградскую область, Санкт-Петербург. Буквально в конце прошлой недели пришло еще 12 судно", — сказал Алиханов.

Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.

Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.