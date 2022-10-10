МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Существенного оттока туристов, планировавших поехать в Крым, пока не зафиксировано: число отмен бронирований незначительное, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Ростуризм представит предложения по поддержке туристической отрасли Крыма

"Отмечу, что на сегодняшний день существенного оттока туристов в Крым пока не зафиксировано: количество отмен бронирований на более поздние даты пока незначительное", — сказал он на совещании, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В воскресенье ведущие туроператоры сообщили РИА Новости, что туристы, у которых закончился отдых, планово выезжают из Крыма, аннуляции забронированных путевок не превышают 25%.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.

В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.