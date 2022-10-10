МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Магазины косметики и парфюмерии "Иль де Ботэ", которые скоро возобновят свою работу в России, могут открыться с распродажи части ассортимента, в том числе косметики, которая осталась на складах с истекающим сроком годности, сообщила РИА Новости основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Российские магазины косметики вывели бренд Lamel из ассортимента

Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источник сообщила, что магазины косметики и парфюмерии "Иль де Ботэ" возобновляют работу в России, они откроются на месте торговых точек бренда Sephora.

"Распродажа запускалась и будет запускаться всегда, когда встает вопрос о подходящих сроках годности. Товары с нормальным сроком вряд ли попадут в распродажу, так как есть возможность продавать их по полной цене. Покупатели будут к этому готовы, т.к. в моменте для них откроется возможность выкупать оставшийся сток, который за время закрытия магазинов "Иль де Ботэ" и Sephora подвымылся в магазинах сетей конкурентов", — ответила Сумишевская на вопрос о запуске распродажи после открытия.

При этом, по словам эксперта, по всем остальным моментам сеть столкнется с теми же сложностями, что и конкуренты: дефицит, рост цен, вынужденная необходимость переключения покупателей на другой ассортимент.

В июле агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании сообщало, что французская сеть Sephora (LVMH) продаст 88 своих магазинов под брендом "Иль де Ботэ" в России местному генеральному директору.

Sephora является частью французского холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) — одного из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Sephora в России был открыт в Москве в 2003 году, развитием бренда занималась компания "Алькор и Ко" (владелец сети "Л'Этуаль"), заключившая с LVMH договор франчайзинга, товары марки Sephora продавались и в магазинах "Л'Этуаль". Соглашение о сотрудничестве между компаниями продлилось до конца 2010 года, затем все российские бутики Sephora закрылись. В 2016 году LVMH также выкупила российскую сеть "Иль де Ботэ" и включила ее в состав Sephora. При этом в марте Sephora сообщил о закрытии магазинов и прекращении онлайн-продаж в России.