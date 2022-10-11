МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Цены на размещение в гостиницах Турции в ближайшие неделю-две могут вырасти в 1,5-2 раза в связи с последними событиями на Украине, заявил РИА Новости директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. В Турцию на ноябрьские в этом году собираются вдвое меньше россиян

"С высокой долей вероятности после нанесения массированного удара по объектам украинской инфраструктуры количество беженцев добавится и в Европе, и в соседних странах, в том числе в Турции, так как это самый массовый и доступный вариант. В ближайшие неделю-две ожидаем сильный рост цен на отели в этой стране. По нашим данным, цены могут вырасти в 1,5-2 раза", — сказал Блинов.

"Думаем, что события этой весны, когда был высокий ажиотаж и мест не хватало в турецких отелях и в апартаментах, повторятся. Тогда туроператоры не могли получить подтверждения от отелей, так как свободный номерной фонд быстро закончился. Но пока ажиотажа на отдых в Турции нет, цены более-менее стабильны", — добавил он.

При этом в туроператоре Anex Tour уверены, что гостиничный фонд турецких курортов достаточно обширен, и там не ожидают существенных сложностей с размещением. "В основном бронируют отели уровня пять звезд, которые в свою очередь более дорогостоящие, чем усредненное жилье. На темпах продаж не фиксируем скачка бронирований", — сообщили в компании.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.