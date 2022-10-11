МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В России может возникнуть дефицит импортного крепкого алкоголя, сообщил "Известиям" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. В России выросло производство алкогольных напитков

По его словам, в крупных федеральных сетях заканчиваются такие бренды виски, как Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants. Практически исчерпаны запасы рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, европейских брендов коньяка и текилы.

Специалист добавил, что быстро заменить ушедшие с рынка продукты невозможно — внутри страны эти категории напитков сейчас не производят в нужном объеме.

"Мы видим серьезное сокращение ассортимента импортного алкоголя: представленность виски на полках снизилась на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%, остальных категорий — на 35%. Сейчас сети практически распродают складские остатки, и в ближайшие пару месяцев мы можем столкнуться с дефицитом популярной продукции", — отметил Караваев.

При этом, возможно, ретейлеры не учитывают все возможности российской промышленности, которая может заместить иностранный премиум в спиртном.

"Можно с уверенностью говорить, что отечественные потребители не останутся без алкогольной продукции на полках магазинов. Дефицита спиртного нет и не будет", — сообщили в Росалкогольрегулировании.

В этом году с января по сентябрь объем отечественного производства алкогольных напитков увеличился на 12,3%. Выпуск растет на фоне неизменного спроса и сокращающейся доли импортной продукции, добавили в ведомстве.

Ранее Минпромторг выступил с предложением разрешить параллельный импорт премиальных зарубежных напитков. В Минфине сказали, что рассмотрят идею. Против свободного импорта выступила Ассоциация международных производителей спиртного — не все правообладатели покинули страну, часть из них продолжают поставки. Например, Bacardi уже восстановила ввоз своих брендов.