МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российские рестораторы в последние три недели начали фиксировать снижение количества гостей и падение выручки на 10-30%, но тенденция, по мнению большинства из них, кратковременная, рассказали РИА Новости представители отрасли. Россияне предпочли столовые и фастфуд ресторанам в сентябре

"Мы наблюдаем снижение трафика и выручки в ресторанах с 21 сентября приблизительно на 25-30%. По нашим оценкам, гости переходят к сберегательной модели поведения. На данный момент сложно делать прогнозы по восстановлению показателей. При этом наши рестораны работают в штатном режиме", — сказал совладелец сети ресторанов Black Star Burger Юрий Левитас.

Директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александр Муратов отметил падение объема заказов. "Ситуацию на ресторанном рынке сейчас нельзя назвать стабильной. Еще в начале месяца мы фиксировали рост трафика – на 3-5%, так как осень всегда считается высоким сезоном. В последние пару недель ситуация резко изменилась — объем заказов в залах и на доставке снизился на 10%. Пропорционально уменьшилась и выручка заведений, так как средний чек заказов практически не менялся", — сказал он.

"Несомненно, внешние факторы оказывают заметное влияние на потребительское поведение, и резкие изменения экономической или геополитической ситуации способствуют сокращению трат россиянами. Однако пока говорить о критичной ситуации преждевременно. Мы уже фиксировали падение спроса в этом году, по нашим оценкам, при отсутствии новых экономических "шоков" трафик восстановится примерно за пару месяцев", — добавил Муратов. Владелец Tataev Family (Cape, "Ткемали", Coba) Никита Татаев также отметил падение количества посетителей — на 30% и более.

Спад посещаемости отметил также ресторатор и соучредитель московских баров Stereo People Group Андрей Третьяков. "Да, первые две недели (после 21 сентября — ред.) был спад процентов 20. Но в эти выходные (8-9 октября — ред.) уже вернулись к прошлым показателям. Впереди ждут крупные праздники, типа Хэллоуина, новогодних. Думаю, все вернется", — считает он. Третьяков полагает, что показатели должны начать восстанавливаться уже в ближайшее время.

Падение выручки фиксирует и территориальный управляющий сетевого проекта Villa Pasta, семейного ресторана Tutta ia Vita и ресторана грузинской кухни "Мзиури" Вера Садовникова. По ее словам, это связано с реакцией населения на окружающие обстоятельства, в данном случае — на частичную мобилизацию. Ранее подобные случаи наблюдались и во времена пандемии, или, например, введения западных санкций. "Как правило, спустя время все вернется на круги своя, и в зависимости от сезонности будет плюс-минус такое же количество гостей, что и в предыдущем октябре-ноябре", — указала она.