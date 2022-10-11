МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Минцифры России утвердило перечень видов экономической деятельности, прибыль от которых будет учитываться при регистрации в реестре IT-компаний, соответствующий приказ появился на сайте ведомства. Минцифры расширит список IT-специальностей для отсрочки

"Утвердить перечень видов деятельности, относящихся к деятельности в области информационных технологий в соответствии с приложением", — говорится в документе.

В список попало 36 видов деятельности, среди которых разработка или модификация программ для ЭВМ, производство или проектирование программно-аппаратных комплексов, проектирование или иная деятельность, а также оказание консультационных и экспертных услуг в отношении информационных систем.

Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря — административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки. Шадаев назвал срок, в который IT-компании должны подать документы

В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Тогда же он сообщал, что ведомство уже разработало проект постановления о новом порядке, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ.

Аккредитация IT-компании является одним из обязательных условий для оформления отсрочки от частичной мобилизации ее сотрудников и получения ряда льгот.