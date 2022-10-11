МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российское предприятие "Моторика" изучает возможность локализовать производство высокотехнологичных протезов в Узбекистане, заявила пресс-служба компании. "КонТЭКст" определил лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности

Предприятие "Моторика", резидент "Сколково", разрабатывает и производит высокотехнологичные протезы кисти и предплечья.

Как сообщили представители "Моторики", компания и агентство по развитию медико-социальных услуг Узбекистана подписали меморандум о развитии реабилитационной индустрии в республике до 2026 года.

"Первый этап предполагает обеспечение детей до 18 лет функциональными протезами рук, а следующий — взрослых старше 18 с дальнейшим запуском полного цикла программы реабилитации. Рассматривается возможность локализации производства в Узбекистане", — сказано в релизе.

Кроме того, "Моторика" представила свою линейку технических средств реабилитации и программу полного цикла реабилитации и систему развития навыков владения, а также установила несколько протезов инвалидам, в том числе двум детям, отметили в пресс-службе.