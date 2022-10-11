МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала подробные инструкции для предпринимателей в новых регионах России: на специальной странице на сайте ведомства они смогут узнать, как перерегистрировать существующий бизнес по российский законам, зарегистрировать новую компанию и выбрать наиболее выгодный налоговый режим с помощью специального калькулятора. ФНС открыла отделения в новых регионах

Один из разделов страницы посвящен перерегистрации уже существующих компаний. "Информация из реестров будет перенесена в ЕГРЮЛ автоматически до конца этого года. Владельцам и руководителям этих юрлиц необходимо будет до 31 декабря 2023 года привести свои учредительные документы в соответствие с российскими законами, а также сообщить дополнительные сведения (виды деятельности, сведения об участниках и др.) Если информация о действующей компании не появилась в ЕГРЮЛ, то сообщить сведения о ней нужно до 31 марта 2023 года", — объясняет ФНС.

Подробно описана очередность действий при создании нового юридического лица, начиная от выбора названия и заканчивая обращением к нотариусу или самостоятельной отправкой документов в регистрирующий орган. В течение трех рабочих дней компанию зарегистрируют и выдадут следующие документы: лист записи в ЕГРЮЛ, устав с отметкой и свидетельство о постановке на налоговый учет.

Регистрация индивидуальных предпринимателей также описана максимально подробно. Будущему ИП необходимо определиться с видом деятельности и выбрать соответствующие коды ОКВЭД и налоговый режим – для этого есть специальный калькулятор на сайте ФНС, и представить заявление и российский паспорт. Так же через три дня предприниматель получит лист записи ЕГРИП и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Россиянам напомнили, что нужно сделать до 1 декабря

При этом для постановки на учет во внебюджетные фонды (ПФР и ФСС) предпринимателю никуда обращаться не нужно – это произойдет автоматически в течение трех дней после внесения информации в ЕГРИП.

"Компаниям и ИП, регистрируемым на территориях новых субъектов Российской Федерации, не требуется оплачивать госпошлину. Это правило будет действовать до 31 декабря 2023 года", – подчеркивает ФНС.

На сайте службы есть ссылки на программы, которые помогают заполнить заявления без ошибок, а также ответы на часто задаваемые вопросы. "При этом у предпринимателей всегда есть возможность обратиться лично в новые отделения, открытые в Донецке, Луганске, Мелитополе и Херсоне, или получить консультацию в контакт-центре", – сообщает ФНС.