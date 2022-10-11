МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" 17 октября рассмотрит внесение изменений в инвестпрограмму и бюджет группы на 2022 год, а также сделки с ВТБ и Сбербанком по привлечению двухсторонних кредитов, следует из материалов компании.

"Повестка дня заседания совета директоров эмитента: о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) ПАО "Газпром" на 2022 год… о сделке с банком ВТБ (ПАО) по привлечению ПАО "Газпром" двустороннего кредита… с ПАО Сбербанк по привлечению ПАО "Газпром" двустороннего кредита", — говорится в материалах компании на сайте раскрытия информации.