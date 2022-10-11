МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. AliExpress намерена достроить склад в Екатеринбурге, несмотря на сообщения о сокращении деятельности компании в России, заявил статс-секретарь — замглавы Министерства промышленности и торговли страны Виктор Евтухов на Международном форуме электронной коммерции и ретейла. Aliexpress добавили в список компаний, выполняющих закон о "приземлении"

"Нам известны планы AliExpress. Несмотря на то, что проходит информация о том, что Alibaba собирается сокращать свое присутствие и развитие площадки в России, мы знаем, что есть планы по окончанию строительства фулфилмент-центра в Екатеринбурге с большим размером инвестиций — более 6 миллиардов рублей и 70 тысяч квадратных метров площади", — сказал замминистра.

В начале февраля "AliExpress Россия" сообщила, что инвестирует шесть миллиардов рублей в новый фулфилмент-центр в Екатеринбурге — свой первый региональный склад, строительство которого началось в декабре 2021 года. Мощность фулфилмент-центра составит порядка 200 тысяч отправлений в сутки. Склад площадью 74 тысячи квадратных метров планировалось ввести в эксплуатацию в середине третьего квартала 2022 года.

Евтухов отметил, что на российском рынке продолжают развиваться и другие крупные игроки. "Есть планы у "Яндекс.Лавки" по строительству локальных складских помещений. Есть планы по продвижению проектов Ozon в области IT, логистики, потребительских сервисов. Ну и Wildberries не останавливается, активно развивается логистическая инфраструктура", — привел он примеры.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники на рынке электронной коммерции, что акционеры "AliExpress Россия" приняли решение отказаться от финансирования маркетплейса практически сразу после осложнения ситуации на Украине в феврале 2022 года. Сообщалось, что на данный момент "AliExpress Россия" закрыл локальный маркетплейс, остановил продвижение собственного сервиса, сократил более 50% всех сотрудников и отказался от масштабных планов строительства собственной логистики. РИА Новости направило запрос в пресс-службу "AliExpress Россия", но ответа пока не получило.