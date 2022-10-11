МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает ряд дополнительных мер помощи бизнесу при мобилизации, включая возможность приостановить микробизнес на период призыва. Мишустин рассказал о подготовке новых мер поддержки мобилизованных

"Если мы не хотим полностью потерять сегмент микробизнеса, необходимо предусмотреть возможность его приостановки на период мобилизации с соответствующим замораживанием всех обязательств", — передает слова омбудсмена его пресс-служба.

"Бизнес очень нуждается в понимании общей концепции мобилизации. Любому предпринимателю надо понимать, останется ли он сам руководить предприятием, сколько у него будет сотрудников", — отметил также Титов.

По его мнению, например, пять дней, за которые предприниматель должен передать дела по доверенности, — очень небольшой срок для того, чтобы определиться и найти человека (или нескольких), которым можно передать бизнес.

"Для упрощения процесса еще надо обеспечить присутствие нотариуса в местах сбора мобилизованных, потому что некоторые из них попали в эти места быстрее, чем ожидали, и оформить ничего не успели", — считает уполномоченный. В Госдуме предложили гасить кредиты мобилизованных за счет банков

"Кредитные каникулы – это хорошо, но практика ковида показала, что потом исполнять отложенные обязательства по кредитам становится еще сложнее. Для реальной помощи нужна отсрочка с субсидированием процентов на срок ее действия. Иначе говоря, государство должно взять на себя обязательство платить те проценты по кредиту, которые набегут за срок, на который предпринимателя изымают из его повседневного бизнеса", — заявил также Титов.

А уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Игорь Цуранов в свою очередь считает, что необходимо установить 100% бронь на призыв ключевых специалистов предприятий, которые участвуют в исполнении оборонного заказа (в том числе без военной лицензии).

"То же самое нужно сделать для предприятий, обслуживающих нужды армии. 95% — для высокотехнологичных, системообразующих и градообразующих предприятий, 90% — для всех остальных субъектов экономики, включая крестьянско-фермерские хозяйства. Больше 10% штата предлагаем не мобилизовывать ни у кого, просто чтобы экономика не встала", — приводятся в пресс-релизе слова Цуранова.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.