МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Минпромторг России провел встречу с руководством компании IKEA, однако шведский ретейлер продолжается оставаться в стране на тех же позициях, что и раньше, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Спрос на товары IKEA вырос в два раза

"Да, мы встречались с IKEA, пока ничего нового. Пока они находятся на тех же позициях", — сказал он журналистам в кулуарах Международного форума электронной коммерции и ритейла.

В сентябре Евтухов сообщил РИА Новости, что Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка и будет проведена встреча с руководством компании на счет их планов на будущее.

До этого, в конце августа, СМИ со ссылкой на источник сообщали, что шведский ритейлер не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет, а около 700 сотрудников компании продолжат свою работу.