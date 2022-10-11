ПАРИЖ, 11 окт — ПРАЙМ. Почти 9 тысяч предприятий во Франции заявили о банкротстве в третьем квартале 2022 года, что стало рекордом за последние 25 лет, сообщила во вторник радиостанция Franceinfo. Франция прекратит поддержку проектов в сфере ископаемого топлива

"Согласно подсчетам агентства Altares, занимающегося сбором информации о предприятиях, в третьем триместре 2022 года было запущено 8950 процедур банкротства – на 69% больше, чем летом 2021 года", — сообщает радиостанция.

Со ссылкой на агентство она также отмечает, такое количество банкротств стало рекордным за прошедшие 25 лет. Больше всего пострадали небольшие магазины, рестораны и парикмахерские салоны. Так, число закрывшихся ресторанов выросло на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также закрылось на 94% больше парикмахерских и салонов красоты.

Эксперты агентства связывают это с ускорением инфляции после начала специальной военной операции на Украине и, соответственно, с ростом цен на услуги, сокращением мер государственной поддержки предприятий, а также частичным изменением потребительских привычек за годы пандемии.

В июле годовая инфляция во Франции составила 6,1%, что стало самым высоким уровнем с июля 1985 года. Аналитики Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee) прогнозируют ее ускорение до 6,6% в декабре 2022 года, а рост цен на продукты питания — в 11,7%.