МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков предложил полностью снять нагрузку контрольно-надзорных органов с малого и микробизнеса в связи с многочисленными санкциями Запада, подчеркнув, что сейчас в столичных следственных изоляторах по-прежнему находится около одной тысячи предпринимателей. Путин призвал малый и средний бизнес к активному сотрудничеству с Китаем

"Необходимо полностью снять нагрузку контрольно-надзорных органов с малого и микробизнеса. Дать возможность предприятиям развивать внутреннюю экономику этого сегмента рынка, регулируясь исключительно "живыми" рыночными процессами, реальной рыночной конкуренцией", — написал он в своем Telegram-канале, отметив, что это необходимо из-за многочисленных попыток Запада разрушить экономику России.

Волков отметил, что количество предпринимателей в СИЗО не уменьшается: на данный момент в следственных изоляторах Москвы содержатся около одной тысячи предпринимателей.

Кроме того, в качестве примера бизнеса, страдающего от контрольно-надзорных органов, он рассказал про компанию, которая выкупает и восстанавливает технику двойного назначения, а также участвует в гуманитарных миссиях в Донбассе, после чего, по словам Волкова, компания получает усиленные проверки, обоснованность которых явно не нацелена на консолидацию общества вокруг задач государства, добавил правозащитник.

"Мы можем перенять положительный опыт Китая: развивать экономику, не оглядываясь на нормы международного права, ставя во главу угла экономическое развитие нашей страны любым путем, экспортируя любые товары и услуги, реализовывая любые экономические мероприятия, в том числе на территории недружественных стран, игнорируя их законодательство, ради сохранения имеющейся базы и быстрого и серьёзного роста экономического потенциала России", — подытожил председатель столичной ОНК.