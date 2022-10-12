МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Американская компания Intel планирует сократить тысячи рабочих мест в связи со спадом на рынке персональных компьютеров (ПК), передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Минцифры утвердило виды деятельности, относящиеся к IT-отрасли

"Корпорация Intel планирует значительное сокращение количества персонала, которое, вероятно, исчисляется тысячами, чтобы сократить расходы и справиться с падающим рынком персональных компьютеров", — сообщили агентству источники, добавив, что сокращение будет объявлено в октябре.

По словам источников, в некоторых подразделениях, в том числе в отделе продаж и маркетинга Intel, могут быть сокращены около 20% персонала.

Bloomberg пишет, что Intel столкнулась с резким падением спроса на процессоры для ПК и изо всех сил пытается вернуть себе долю рынка, захваченную конкурентами.

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на июнь 2022 года штат компании составлял 128,2 тысячи человек.