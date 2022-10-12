МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, по итогам девяти месяцев 2022 финансового года, завершившихся 3 сентября, увеличилась на 21% в годовом выражении — до 8,392 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании. СМИ: PepsiСo полностью прекратила производство Pepsi и 7up в России

Разводненная прибыль на одну акцию составила 6,04 доллара против 4,54 доллара в аналогичном периоде прошлого года. Выручка при этом увеличилась на 7,7% — до 58,396 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала текущего фингода чистая прибыль производителя увеличилась на 21,5% — до 2,702 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,95 доллара против 1,6 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании увеличилась на 8,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем — до 21,971 миллиарда долларов.

Отмечается, что за девять месяцев компания зафиксировала потери в 1,6 миллиарда долларов из-за конфликта на Украине.

Прогноз органического роста по итогам 2022 года был при этом повышен до 12% с 10%. На предварительных торгах акции компании дорожают на 0,5%.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. Компания 9 марта текущего года объявила о приостановке выпуска и продаж в РФ брендов Pepsi, Mirinda и 7Up из-за ситуации на Украине.