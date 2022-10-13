МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Количество заявок на проверки бизнеса в России в 2023 году надзорными органами составило 252 тысячи, что почти на треть меньше запланированных на 2022 год, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Власти подготовят проект о мерах поддержки предпринимателей при мобилизации

"Принятые руководством страны решения позволили существенно сократить количество соответствующих предложений контролеров – их число составило 252 тысяч, что почти на треть меньше количества запланированных на 2022 год", — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 1 октября прокуроры начали процедуру рассмотрения планов контрольных мероприятий на 2023 год.

В Генпрокуратуре пояснили, что во исполнение поручения Владимира Путина, данного на Петербургском международном экономическом форуме, и принятого в его развитие постановления правительства РФ проверки будут проведены только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса.

До 20 ноября, в соответствии с требованиями законодательства, завершится процедура обжалования соответствующих решений органов прокуратуры. После этого уполномоченные должностные лица органов контроля (надзора) обязаны в срок до 15 декабря утвердить планы и в течение 5 рабочих дней разместить их на официальных сайтах.