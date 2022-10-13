МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Шведский ритейлер IKEA уволил 10 тысяч своих сотрудников в России, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на главу материнской компании — Ingka Group. Минпромторг провел встречу с руководством IKEA

Ритейлеру "уже пришлось попрощаться примерно с 10 тысячами из 12 тысяч своих сотрудников в России", сообщил агентству глава Ingka Йеспер Бродин.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).

Летом компания заявила об уходе с российского рынка и провела финальную онлайн-распродажу товаров.