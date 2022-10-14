МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Лидерами в "индексе золотого кольца" в 2022 году стали Москва, Екатеринбург и Тюмень, следует из исследования ювелирной сети Sokolov, с которым ознакомилось РИА Новости. Минфин поддержал перенос обязательной маркировки ювелирных изделий

"Лидером по покупкам золотых колец стали москвичи. "Индекс золотого кольца" Москвы составил 3,4, именно столько золотых колец было куплено на каждую 1000 москвичей", — говорится в исследовании.

Москвичи предпочитают кольца из красного (56%) и белого (33%) золота. Половина жителей столицы любит кольца с драгоценными камнями. При этом средний чек на золотые кольца в Москве выше, чем в других регионах – так, осенью 2022 года средняя цена на кольцо составила 15 680 рублей, что на несколько тысяч больше, чем в других городах-миллионниках.

"На втором месте по индексу золотого кольца оказался Екатеринбург с показателем 3,0… 28% екатеринбуржцев предпочитают золотые кольца с вставкой из фианита, а средняя цена на кольца осенью варьируется от 12 000 до 14 000 рублей", — говорится в исследовании.

"Замыкает тройку лидеров по "индексу золотого кольца" Тюмень. За 2022 год на каждую 1000 жителей города было куплено по 2,6 золотых кольца… Тюменцы отдают предпочтение кольцам из красного золота (59%) с драгоценными камнями (50%). Осенью 2022 года жители Тюмени в среднем тратили 12 673 рубля на золотое кольцо", — добавляется там.

Отмечается, что последние строчки рейтинга по индексу золотого кольца заняли Краснодар, Омск и Волгоград. В Краснодаре на каждую 1000 человек приходится 0,8 золотого кольца. В Омске и Волгограде этот показатель составил 0,5 и 0,4 соответственно. Средний чек на золотые кольца в Краснодаре в сентябре составил 6 749 рублей, в Омске – 9 908 рублей, в Волгограде – 22 098 рублей.