Sokolov: золотые кольца покупали чаще всего в Москве, Екатеринбурге, Тюмени в 2022 году
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Лидерами в "индексе золотого кольца" в 2022 году стали Москва, Екатеринбург и Тюмень, следует из исследования ювелирной сети Sokolov, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Лидером по покупкам золотых колец стали москвичи. "Индекс золотого кольца" Москвы составил 3,4, именно столько золотых колец было куплено на каждую 1000 москвичей", — говорится в исследовании.
Москвичи предпочитают кольца из красного (56%) и белого (33%) золота. Половина жителей столицы любит кольца с драгоценными камнями. При этом средний чек на золотые кольца в Москве выше, чем в других регионах – так, осенью 2022 года средняя цена на кольцо составила 15 680 рублей, что на несколько тысяч больше, чем в других городах-миллионниках.
"На втором месте по индексу золотого кольца оказался Екатеринбург с показателем 3,0… 28% екатеринбуржцев предпочитают золотые кольца с вставкой из фианита, а средняя цена на кольца осенью варьируется от 12 000 до 14 000 рублей", — говорится в исследовании.
"Замыкает тройку лидеров по "индексу золотого кольца" Тюмень. За 2022 год на каждую 1000 жителей города было куплено по 2,6 золотых кольца… Тюменцы отдают предпочтение кольцам из красного золота (59%) с драгоценными камнями (50%). Осенью 2022 года жители Тюмени в среднем тратили 12 673 рубля на золотое кольцо", — добавляется там.
Отмечается, что последние строчки рейтинга по индексу золотого кольца заняли Краснодар, Омск и Волгоград. В Краснодаре на каждую 1000 человек приходится 0,8 золотого кольца. В Омске и Волгограде этот показатель составил 0,5 и 0,4 соответственно. Средний чек на золотые кольца в Краснодаре в сентябре составил 6 749 рублей, в Омске – 9 908 рублей, в Волгограде – 22 098 рублей.
https://1prime.ru/business/20221014/838462409.html