МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российские рестораторы не ожидают снижения числа торжественных мероприятий и корпоративов на новогодние праздники, сезон бронирований должен начаться с середины октября. Об этом рассказали РИА Новости представители отрасли. Рестораторы России фиксируют снижение трафика и выручки в последние недели

"Пока большого числа отказов от корпоративов и других мероприятий мы не фиксируем, но это связано с тем, что сейчас невысокий сезон, и основные бронирования на сезон новогодних праздников происходят обычно в середине октября. Мы не ожидаем резкого спада числа торжественных мероприятий, так как, по опыту, люди редко отказываются от праздников даже в сложных условиях", — сказала основатель консалтинговой компании Management factory Евгения Махнева.

По словам соучредителя московских баров Stereo People Group Андрея Третьякова, в середине октября бронирование только начинается, поэтому говорить о количестве корпоративов пока рано. Территориальный управляющий сетевого проекта Villa Pasta, семейного ресторана Tutta ia Vita и ресторана грузинской кухни "Мзиури" Вера Садовникова также отметила период затишья.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об отмене в городе новогодних салютов и гуляний — средства, заложенные на эти мероприятия, будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Накануне новогодние мероприятия — также с перераспределением средств для поддержки мобилизованных — были отменены в Калуге и в Калининградской области.