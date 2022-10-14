МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Продажи верхней одежды на "Авито" в сентябре выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с резким наступлением холодов в России. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба компании. ФАС рассказала о снижении цен на одежду, ввезенную по параллельному импорту

"В межсезонье россияне традиционно закупаются теплой одеждой, а в сентябре этого года резкое наступление холодов заставило россиян озаботиться обновлением гардероба. По данным "Авито", в этом году продажи верхней одежды выросли на 31% по сравнению с прошлым", — сказанов релизе.

Представители "Авито" добавили, что в сентябре текущего года покупки женской верхней одежды в отличном состоянии выросли в 21 раз по сравнению с прошлым годом, а мужской – в 14 раз. Средняя стоимость новых женских вещей составила 6 360 рублей, а мужских – 5 780 рублей.

По словам руководителя категории Lifestyle в "Авито" Алексея Козловского, наибольший интерес покупателей вызывают абсолютно новые вещи (около 40%). Помимо классических типов одежды на осень, пользователи активно ищут тренды – например, кожаные косухи.

Отмечается, что среди женской верхней одежды заметнее всего выросли продажи косух — на 60%, их средняя стоимость на платформе составила 3 830 рублей. Продажи демисезонных курток или утепленных ветровок увеличились на 44%, средняя стоимость на платформе составила 2 810 рублей. Также востребованными оказались пальто – в этом году их покупали на 28% активнее, в среднем за 4 460 рублей.

Среди мужской верхней одежды самый значительный рост продаж также пришелся на косухи, в сентябре их приобретали в два раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя стоимость составила 5 500 рублей. Продажи курток выросли на 46%, при этом приобрести их можно в среднем за 5 220 рублей. Мужские пальто приобретали на 37% активнее, а их покупка обойдется в среднем в 4 810 рублей.