МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Французская компания Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ и может списать до 1 миллиарда евро, сообщила компания в своем релизе. IKEA уволила десять тысяч сотрудников в России

"Danone сегодня объявляет о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над своим бизнесом EDP (Essential Dairy and Plant-based) в России", — говорится в сообщении.

В результате может быть списано до 1 миллиарда евро, уточняется в релизе. После закрытия сделки, вторая сторона которой остается неназванной, будет проведена деконсолидация бизнеса EDP в РФ. Отмечается, что за девять месяцев 2022 года эти активы представляли почти 5% чистых продаж Danone.

Компания заявляла в начале апреля, что не собирается останавливать деятельность и уходить с российского рынка. Тем самым она прокомментировала сообщения в СМИ со ссылкой на источник в компании о том, что изучает возможность ухода из России. Также в апреле фирма заявила, что прекращает все новые инвестиции в РФ и импорт продукции брендов Evian и Alpro.

Французская компания Danone основана в 1919 году. Ее штат составляет около 100 тысяч сотрудников, а продукция присутствует на более чем 120 рынках. В ГК Danone в России производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма" и другими.