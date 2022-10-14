МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Одна из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup к концу первого квартала 2023 года прекратит оказание практически всех банковских услуг на территории России, говорится в отчетности корпорации. Прибыль банка Citigroup с начала года упала на 34 процента

"В рамках ранее объявленного намерения сократить деятельность в России и риски убытков, Citi теперь оповещает своих многонациональных клиентов в России о том, что прекратит оказание практически всех банковских услуг, которые Citi предоставляет в России, к концу первого квартала 2023 года", — сообщает Citi.

Citigroup еще в апреле прошлого года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию.

В конце августа корпорация сообщила, что будет поэтапно сворачивать бизнес в РФ и постарается продать некоторые активы, оценивает расходы на уход из России в 170 миллионов долларов.