Citi прекратит оказание почти всех банковских услуг в России
Citigroup прекратит оказание почти всех банковских услуг в России ко второму кварталу 2023 года
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Одна из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup к концу первого квартала 2023 года прекратит оказание практически всех банковских услуг на территории России, говорится в отчетности корпорации.
"В рамках ранее объявленного намерения сократить деятельность в России и риски убытков, Citi теперь оповещает своих многонациональных клиентов в России о том, что прекратит оказание практически всех банковских услуг, которые Citi предоставляет в России, к концу первого квартала 2023 года", — сообщает Citi.
Citigroup еще в апреле прошлого года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию.
В конце августа корпорация сообщила, что будет поэтапно сворачивать бизнес в РФ и постарается продать некоторые активы, оценивает расходы на уход из России в 170 миллионов долларов.