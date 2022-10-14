МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ опубликовал перечень сделок с ООО, требующих разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям, документ опубликован на сайте министерства. В "Тинькофф" рассказали о схеме разморозки активов россиян

Президент России Владимир Путин в начале сентября установил особый порядок сделок по долям иностранцев из недружественных стран в российских ООО: разрешения на эти сделки теперь может выдавать правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а особый порядок осуществления сделок разъясняет Минфин РФ.

Согласно опубликованному разъяснению, к таким сделкам относятся: переход доли в уставном капитале ООО к одному или нескольким его участникам либо к третьему лицу, приобретение обществом или отчуждение доли в собственном уставном капитале, передача доли в ООО в инвестиционный фонд. Разрешение комиссии потребуется для добровольной реорганизации ООО.

Особый порядок распространяется на заключение договора об осуществлении прав его участников, договоров конвертируемого займа, залога или управления залогом, договора доверительного управления или любого соглашения на осуществление прав в ООО, а также любые другие сделки, "влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями в уставных капиталах обществ", — говорится в документе.

Указанные сделки попадут под особый контроль, если их участник прямо или косвенно контролируется из недружественной страны, либо на его решения оттуда могут оказывать влияние, в том числе через назначение органов управления или через управляющую компанию.

Минфин также разъяснил случаи, когда сделки с участниками из недружественных стран согласовывать не нужно. В частности, если такие "недружественные" участники контролируются российскими юридическими или физическими лицами, даже если этот контроль осуществляется через другие юрисдикции, либо находятся под контролем лиц из дружественных стран, если такой контроль установлен до 1 марта 2022 года.

Установленный указом особый порядок также не распространяется на редомициляцию компаний из иностранной юрисдикции в РФ. И не касается кредитных и финансовых организаций.