МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Заводы Danone в РФ продолжают работу в обычном режиме, сохраняют рабочие места, поставляют продукцию, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Мантуров рассказал о судьбе активов Nissan в России

"По информации Минсельхоза России, заводы холдинга продолжают свою деятельность в обычном режиме, сохраняются рабочие места, а продукция поступает на российский рынок", — говорится в сообщении.

Французская Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ и может списать до миллиарда евро, сообщила компания в своем релизе ранее в пятницу.

В министерстве также отметили, что производство молочной продукции в РФ показывает устойчивый рост. Так, по данным Росстата, за 8 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство питьевого молока выросло на 3,1%, сливочного масла — на 10,9%, сыров — на 3,1%.