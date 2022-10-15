МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Спрос на армейскую экипировку и другую армейскую продукцию за период с 3 по 8 октября упал в среднем на 44% по сравнению с периодом с 26 сентября по 2 октября, при этом цены на данные позиции за неделю не изменились. Об этом говорится в материалах онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, с которыми ознакомилось РИА Новости. Тринадцать стран Евросоюза нарастили импорт российских товаров в июне

"По сравнению с самой ажиотажной неделей (26 сентября – 2 октября) заметно падение спроса на эти категории товаров. Так, упал спрос на бронежилеты (-54%), берцы (-43%), жгуты (-27%), аптечки (-43%), термобелье (-45%), спальники (-55%), тактические перчатки и рюкзаки (-46%, —40%), жгуты турникеты (-45%), гемостатические бинты (-43%)", — сказано в исследовании.

Стоимость бронежилетов в российских интернет-военторгах и на маркетплейсах составляет 1,5 — 76 тысяч рублей, отметили специалисты. Берцы, в зависимости от модели, обойдутся потребителям от 1,4 тысячи до 21 тысячи, тактические очки – от 660 рублей до 21,5 тысячи, перчатки – от 200 рублей до 16 170 рублей.

При этом приборы ночного видения в зависимости от уровня качества стоят от 2,3 тысячи до 50 тысяч, стоимость походного рюкзака начинается от одной тысячи и доходит до 37,8 тысячи. Спальник, в зависимости от степени утепления, стоит от 1,8 тысячи до десяти тысяч, мужское термобелье – от 240 рублей до 21 тысячи, а цена тактических аптечек доходит до 1,5 тысячи рублей. "Цены на экипировку в российских интернет-магазинах и военторгах за прошлую неделю не изменились", — заключили в онлайн-сервисе.