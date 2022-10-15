МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Киностудия "Союзмультфильм" объявила о запуске франшизы "Союзмульткафе" для разноформатных предприятий общественного питания с тематическим оформлением интерьеров по мотивам популярных мультфильмов, в частности, "Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Маугли", "38 Попугаев", "Зебра в клеточку". Российские рестораторы не ждут сокращения числа новогодних корпоративов

"Союзмультфильм" запускает франшизу "Союзмульткафе" для разноформатных предприятий общественного питания с использованием популярных анимационных образов. Представителям бизнеса предлагается несколько оригинальных концептов: семейное кафе, ресторан, корнер-киоск, фудтрак", — говорится в сообщении пресс-службы киностудии.

Отмечается, что франшиза дает возможность использовать тематические оформления интерьеров и меню для кафе и ресторанов, выполненных по мотивам классических и новых анимационных картин — это "Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Крутиксы", "Маугли", "38 Попугаев" и "Зебра в клеточку". Киоски и фуд-траки могут быть оформлены в стилистике мультфильмов "Умка", "Винни-пух", "Малыш и Карлсон", "Чиполино". Особенностью "Союзмульткафе" станет интеграция игровых пространств.

"Формат семейного кафе в целом сейчас ограниченно представлен в линейке существующих ресторанных франшиз, и мы решили заполнить эту нишу. Наличие игровых пространств делает наши кафе многофункциональными: в них можно проводить тематические детские мероприятия, праздники и дни рождения, мастер-классы", — приводятся слова коммерческого директора "Союзмультфильма" Владимира Чибисова. Россияне предпочли столовые и фастфуд ресторанам в сентябре

Чибисов добавил, что у киностудии уже есть две франшизы – мультимедийный центр "Союзмультпарк" и развлекательно-познавательный центр "Союзмультклуб".

"Союзмульткафе" может стать логичным дополнением к тематическому павильону, детскому центру. Также мы рассчитываем, что формат "Союзмульткафе" станет востребован в торговых центрах и моллах. А для небольшого города тематическое кафе может стать популярным местом проведения семейного досуга", — отметил он.

В пресс-службе пояснили, что официальная презентация концептов, планов развития франчайзинговой сети "Союзмульткафе" ожидается в рамках выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO, которая пройдет с 17 по 20 октября.