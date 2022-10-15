МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Правительство России одобрило компенсации российским международным автомобильным перевозчикам, чтобы возместить ущерб, причиненный им из-за незаконного изъятия их транспортных средств (ТС) в недружественных странах. Правительство поддержит перевозчиков, чей транспорт конфисковали на Украине

"Решение правительства: одобрить выделение Минтрансу России в 2022 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 1 640 000 тысяч рублей в целях компенсации ущерба, причиненного российским международным автомобильным перевозчикам вследствие незаконного изъятия транспортных средств и грузов на территориях недружественных иностранных государств при осуществлении международных автомобильных перевозок", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Президент России Владимир Путин в сентябре наделил правительство правом запретить автоперевозки грузов транспортом перевозчиков из стран, которые ввели ограничения против РФ в этой сфере.