СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — ПРАЙМ. Сильный ветер в районе Керченского пролива вызвал приостановку работы Керченской паромной переправы, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службы Керчи. Хуснуллин сообщил о завершении части работ на Крымском мосту

"Работа переправы приостановлена по метеоусловиям. Сильный ветер", — пояснили в службе.

Ранее МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение на 15-16 октября из-за усиления северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

Керченская паромная переправа после теракта на Крымском мосту перевозит грузовые автомобили между Крымом и Краснодарским краем. Легковые автомобили проезжают по уцелевшей автодорожной части моста. Переправа запущена в работу с 8 октября, работает бесплатно. На линии работает четыре парома и несколько катеров. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин накануне сообщил, что после проведенных работ грузовое движение по мосту может быть запущено уже вечером 15 октября.