МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россияне в конце сентября — начале октября вдвое увеличили спрос на рюкзаки, сумки и чемоданы, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россиянам объяснили, как получить компенсацию за поврежденный багаж

"Серьезный рост спроса отмечается в категории онлайн-продаж сумок, рюкзаков и чемоданов: он вырос в исследуемый период на 102%. Средняя сумма онлайн-покупки выросла на 34%, до 14 252 рублей", — подсчитали аналитики.

Они указали, что в это время особенным спросом пользовались вместительные чемоданы и дорожные сумки, тактические и туристические рюкзаки. По их мнению, рост среднего чека можно объяснить как тем, что в рамках одной транзакции люди стали покупать больше единиц товара, так и с ростом цен, обусловленным резким повышением спроса и возможным дефицитом товара.

Исследование проводилось CloudPayments на основании данных об онлайн-покупках в период с 21 сентября по 11 октября 2022 года по сравнению с 31 августа — 20 сентября 2022 года.