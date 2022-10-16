СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — ПРАЙМ. Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром в воскресенье, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Керчи. В Керчи приостановили работу паромной переправы

Накануне сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы.

"По нашим данным, переправа работает", — сказали в службе.

Керченская паромная переправа после теракта на Крымском мосту используется для перемещения грузовых автомобилей между Крымом и Краснодарским краем. Легковые автомобили проезжают по неповрежденной автодорожной части моста. Переправа запущена в работу с 8 октября, работает бесплатно. На линии работают четыре парома и несколько катеров.